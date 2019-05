Der ADFC veranstaltet am Samstag, 4. Mai, eine etwa zweistündige geführte Tour durchs Weltkulturerbe Bamberg. Die Strecke ist etwa 20 Kilometer lang und enthält Steigungen, teilen die Initiatoren mit. Die Teilnehmer treffen sich um 15 Uhr bei der Tourist-Information in der Geyerswörthstraße 5. Tickets für die Tour gibt es dort ebenfalls. Kinder unter 18 in Begleitung der Eltern sind frei. red