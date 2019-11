Totschlag nicht nachzuweisen

Zu einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilte das Landgericht am Freitag einen 40-jährigen Asylbewerber. Oberstaatsanwalt Christopher Rosenbusch hatte eine Haftstrafe von vier Jahren und sechs Monaten gefordert.

Im Juni dieses Jahres war ein Streit zwischen zwei Männern aus Eritrea in einer Flüchtlingsunterkunft in Coburg eskaliert. Der gefährlichen Körperverletzung mit einem Kantholz war ein schon längerer Konflikt in der Wohnung vorausgegangen. Ursachen für den nächtlichen Kampf sollen mangelnder Respekt des Jüngeren gegenüber dem älteren Angeklagten gewesen sein, ebenso Unordnung, verdorbene Lebensmittel und oft laute Musik sowie Verunglimpfungen des Angeklagten durch andere Bewohner der Unterkunft.

Erinnerungslücke

Der Angeklagte erklärte, er habe sich nicht immer unter Kontrolle. An die Tat selbst habe er keine Erinnerungen. Um Konflikten aus dem Wege zu gehen, wurde von der Caritas versucht, eine andere Ankunft für den Angeklagten zu finden. Diese Bemühungen hatten keinen Erfolg.

Die Schilderungen über die Vorkommnisse an dem betreffenden Tag im Sommer von Seiten des Angeklagten und die des Opfers differierten sehr stark. Oberstaatsanwalt Rosenbusch sah in seinem Plädoyer nach drei Verhandlungstagen die wesentlichen Punkte der Anklageschrift bestätigt und einen versuchten Totschlag mit gefährlicher Körperverletzung als gegeben.

Nächtliche Attacke

Am 13. Juni um 2.30 Uhr, so die Anklage, sei der ehemalige eritreische Soldat nachts ins Wohnzimmer gekommen und habe auf ein Bein des auf dem Sofa schlafenden Landsmannes geschlagen. In der Folge soll es zu zwei Schlägen mit dem etwa einen Meter langen massiven Kantholz auf den Kopf des Jüngeren gekommen sein.

Während der anschließenden Rangelei - die beiden Männer hatten sich gegenseitig an der Kehle gepackt, waren zwischenzeitlich zu Boden gegangen und hatten sich wieder aufrappeln können - erhielt das Opfer einen Biss in den Ringfinger der rechten Hand, während der Angeklagte Bisswunden am Rücken davontrug. Durch die Schläge mit der Holzlatte erlitt der Jüngere Platzwunden auf der Stirn und am Hinterkopf. Angeblich soll es schon am Nachmittag des Tattages zu einem Streit gekommen sein.

Nach den Worten des Anklagevertreters sei sich der Angeklagte möglicher tödlicher Folgen der Schläge bewusst gewesen. Strafverteidiger Albrecht von Imhoff sah keine Tötungsabsicht des Angeklagten gegeben. Dieser sei als ehemaliger Soldat dazu in der Lage und wisse, wie man einen Menschen tötet. Der erste Schlag gegen das Bein des Opfers spreche jedoch gegen den Vorwurf des Vorsatzes. Außerdem zog der Verteidiger die Glaubwürdigkeit des Nebenklägers und Opfers in Zweifel. Von Imhoff plädierte aufgrund der Kriegserlebnisse und -verletzungen des Angeklagten auf eine Haftstrafe von eineinhalb Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt werden könne.

Tötungsabsicht verneint

Der Angeklagte selbst sagte in seinem Schlusswort: "Ich wollte ihn auf keinen Fall töten, es tut mir sehr leid."

Der Sachverständige Thomas Wenske, stellvertretender Chefarzt der forensischen Psychiatrie an der Klinik Erlangen, attestierte dem Angeklagten eine erhebliche psychische Belastung, auch bedingt durch die ungeklärte Situation der Familie, die aus Eritrea nach Äthiopien geflohen sei. Von dieser Flucht und der Ankunft der Familie in Äthiopien hätte der Angeklagte am Tattag telefonisch erfahren. Eine hirnorganische Schädigung sowie psychische Störungen und eine depressive Grundstimmung sah Wenske als gegeben an.

Folgenschwere Kopfverletzung

Der Angeklagte sei im Krieg zwischen Äthiopien und Eritrea als Soldat am Kopf verletzt worden, ein Fremdkörper befinde sich noch im Kopf des Mannes. Kriegsbedingt habe der Mann mehrere schwere Verletzungen durch Splitter erlitten. In der Folge sei er lärmempfindlich und durch die Kopfverletzung "mitunter sehr reizbar und explosiv" geworden. Er könne sich oft nicht kontrollieren. Für die Erinnerungslücke konkret zur Tat gibt es nach den Worten von Wenske "keine logische Erklärung".

Die Strafkammer des Landgerichts unter Vorsitzen von Richter Christoph Gillot tat sich bei der Wahrheitsfindung aufgrund der widersprüchlichen Darstellungen nicht leicht, folgte aber am Ende der Version des Geschädigten. "Der Angeklagte ist zwar krank, aber das hat keine Auswirkung", sagte der Richter. Als Soldat mit Nahkampfausbildung wisse er um die Gefährlichkeit der Schläge.

Das Urteil ist rechtskräftig.