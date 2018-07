Totopokal geht in die erste Runde

pe



Der Totopokal auf Kreisebene in der Region Bayreuth/ Kulmbach wird am Donnerstag fortgesetzt. Die Vereine aus der Region Kulmbach starten in den Gruppen 8 bis 12. Alle Partien der ersten Runde werden um 18.30 Uhr angepfiffen.Der BSC Kulmbach trifft in Gruppe 8 auf den FC Ludwigschorgast. Der Gewinner der Partie muss auf seinen Finalgegner bis Sonntag warten. Er wird beim Turnier des TSV Trebgast (14 Uhr) ermittelt. Die Gastgeber kämpfen hier gegen TSV Harsdorf und TSV Ködnitz um den Turniersieg.In Gruppe 9 empfängt die SG Rugendorf/Losau in Losau die Fortuna Untersteinach. Der Gewinner trifft am 12. Juli auf den in der ersten Runde spielfreien TSV Stadtsteinach Der SV Cottenau ist in Gruppe 10 gegen Kreisliga-Aufsteiger FC Neuenmarkt klarer Außenseiter. Der Sieger trifft am 12. Juli auf den Gewinner des Turniers des SV Lanzendorf, an dem am Samstag/Sonntag Lanzendorf, SV Ramsenthal, ASV Nemmersdorf und ASV Marktschorgast teilnehmen.In Gruppe 11 empfängt B-Klassist FC Schwarzach am Donnerstag den zwei Klassen höher spielenden TSC Mainleus. Zeitgleich ist Bezirksligist SSV Kasendorf klarer Favorit gegen den SV Motschenbach. Die Gewinner dieser Partien treffen ebenfalls am 12. Juli aufeinander.Gleiches gilt für die Gruppe 12, wo sich in Runde 1 Vatanspor Kulmbach und TSV Thurnau sowie SV Burghaig und TDC Lindau gegenüberstehen.