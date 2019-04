Totes, Reh, toter Dachs, hoher Blechschaden

Am Osterwochenende ereigneten sich in der Region mehrere Wildunfälle. In Obererthal kam es am Freitagabend auf der Staatsstraße 2291 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Reh. Das Tier wurde verletzt. Der Jagdpächter wurde für die Nachsuche verständigt. Am Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Auf der Staatsstraße 2293 zwischen Diebach und Hammelburg erfasste am frühen Samstagmorgen eine 18-Jährige mit ihrem Pkw frontal ein Reh. Das Tier war sofort tot. Der Blechschaden beträgt 2000 Euro. Einen Wildunfall mit einem Dachs ereignete sich in der Nacht auf Montag auf der Staatsstraße 2302. Der Fahrer war von Waizenbach nach Gräfendorf unterwegs, als das Tier über die Straße lief. Der Dach verendete, am Pkw entstanden 1500 Euro Sachschaden. pol