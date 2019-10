Totes Holz als Lebensraum

Unter der anhaltenden Trockenheit haben nicht nur die Wälder, sondern auch viele Obstbäume gelitten. In der freien Landschaft, aber auch in Gärten sind nicht wenige sogar abgestorben.

Die Höhere Naturschutzbehörde an der Regierung von Oberfranken macht darauf aufmerksam, dass auch abgestorbene Obstbäume wertvollen Lebensraum für Insekten, Vögel, Fledermäuse, Moose und Pilze bieten. Denn totes Holz sei voller Leben.

Mit etwas Toleranz für stehendes Totholz könne jeder einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt leisten. Belohnt wird man mit dem baldigen Besuch von Buntspecht, Meise & Co. Wo es geht, sollte zumindest der Hauptstamm als Torso erhalten bleiben. In dessen Nähe sei eine Neupflanzung möglich, so die Behörde.

Die Erhaltung und Pflege von Streuobstbeständen in der freien Landschaft wird laut Regierung finanziell gefördert, ebenso die Neupflanzung von Obstbäumen. Auskunft dazu erteilten die Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Kulmbach. red