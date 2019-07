"Toter Winkel" wird zum Verhängnis

Als er bei zähfließendem Verkehr am Donnerstagnachmittag vor dem Autobahnkreuz Bamberg in Fahrtrichtung Norden auf den Ausfädelstreifen Richtung Bayreuth wechselte, übersah der 51-jährige Fahrer eines italienischen Sattelzuges einen rechts neben ihm fahrenden VW. Der Pkw hatte sich im "toten Winkel" neben dem Führerhaus befunden und war in den Rückspiegeln der Zugmaschine nicht zu erkennen. Über ein Abbiege-Assistenzsystem verfügte der Lkw nicht. Beim seitlichen Zusammenstoß entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von geschätzten 7000 Euro, verletzt wurde niemand. Polizei fahndet nach Unfallverursachern Ein in der Egelseestraße (vor der Hausnummer 92) geparkter blauer Volvo V 70 wurde zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstagvormittag an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Ebenfalls beschädigt wurde am Donnerstag zwischen 9 und 10 Uhr ein brauner Dacia Duster. Der Schaden am Frontstoßfänger beläuft sich auf circa 500 Euro. Im Tatzeitraum war der Pkw in der Straße An der Weber (vor der Hausnummer 5) geparkt. Zeugenhinweise zu den Unfallfluchten nimmt die Bamberger Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. pol