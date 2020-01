Totalschaden nach Zusammenstoß

Im Treibweg in Höchstadt ist es am Donnerstag gegen 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von mindestens 8000 Euro gekommen. Ein 44-Jähriger fuhr mit seinem Auto vom Treibweg kommend nach links in die Spitalstraße ein und übersah dabei das Auto einer bevorrechtigten 28-Jährigen. An deren Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die beiden Unfallbeteiligten waren angegurtet und blieben unverletzt.