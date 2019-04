Totalschaden nach Zusammenstoß

Hoher Schaden entstand bei einem Unfall an der Kreuzung von B 19 und B 286 bei Oerlenbach. Am Donnerstagabend stießen zwei Fahrzeuge frontal ineinander, verletzt wurde niemand. Ein 18-jähriger Fahrer wollte, von Schweinfurt kommend, die B 19 in Richtung Oerlenbach verlassen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 35-Jährigen, der von der A 71 in Richtung Schweinfurt fuhr. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. pol