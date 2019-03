Totalschaden nach Unfall

Ein 77-Jähriger war am frühen Montagmorgen mit seinem Renault auf der Straße "Am Weiten Weg" in Richtung "Am Bahnhof" unterwegs. Als er im Kreuzungsbereich in die Straße "Am Bahnhof" einfuhr, übersah er aus Unachtsamkeit den 46-jährigen Fahrer eines Lkw mit Anhänger und fuhr ungebremst in die Seite des Fahrzeuges. Verletzt wurde niemand. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 12 000 Euro und am Lkw von 2000 Euro. pol