Totalschaden nach Glätteunfall

Ein 19 Jahre alter Autofahrer fuhr am Freitagmorgen, gegen 6.15 Uhr, auf der Kreisstraße KG 17 von Windheim nach Haard. In einer Rechtskurve kam er auf der verschneiten Fahrbahn ins Rutschen. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab. Der Wagen wurde an der Front beschädigt. Der Schaden wird von der Polizei mit rund 4000 Euro angegeben. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. pol