Totalschaden: Maserati kommt von Autobahn ab

Nur noch Schrottwert hatte ein Maserati-Sportwagen nach einem Unfall auf der A 73 am Dienstag. Glück im Unglück hatte der Fahrer: Er kam mit leichten Verletzungen davon.

Der Sportwagen kam auf der Autobahn kurz vor der Ausfahrt Buttenheim von der Strecke ab. ab. Laut Polizei war wohl eine hastige Lenkbewegung auf regennasser Fahrbahn die Ursache für den Unfall.

Glück im Unglück

So kam der 51-jährige Autofahrer erst rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in eine Böschung und überschlug sich daraufhin, bevor er über einem Graben wieder auf den Rädern zum stehen kam. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Er äußerte sich am Unfallort selbst über die vermutliche Schadenshöhe am Auto. Diese beläuft sich auf circa 15 000 Euro. red