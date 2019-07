Torwartlegende Jean-Marie Pfaff ist beim FC Hirschfeld

Der FC Hirschfeld feiert vom Freitag bis Sonntag das 70-jährige Bestehen. Eigens zum diesem Anlass wird der Welttorhüter des Jahres 1987 und Bayerns Kult-Keeper der 1980er Jahre, Jean-Marie Pfaff, erwartet.

Am Freitagabend wird der Belgier den Sportfreunden Rede und Antwort stehen sowie Autogramme geben. Vor allem die Mitglieder des FC Bayern-Fanclubs Hirschfeld freuen sich über seinen Besuch.

Jean-Marie Pfaff spielte von 1982 bis 1988 beim FC Bayern, er war Publikumsliebling in München und belgischer Nationaltorwart. Für den Vorsitzenden des FC Hirschfeld, Michael Fehn, und seinen Stellvertreter Ingo Ehrhardt ist es eine große Ehre, den prominenten Gast auf dem FC-Gelände willkommen zu heißen. "Es ist toll, in Hirschfeld so eine Kultfigur zu haben", so Ehrhardt. Seit dem vergangenen Jahr ist Jean-Marie Pfaff auch Mitglied beim FC Hirschfeld. Der FC feiert sein 70-jähriges Bestehen mit einem bayerischen Abend am Freitag, mit spannenden Fußballbegegnungen am Samstag und Sonntag. Außerdem findet am Samstag ein Fest- und Ehrungsabend im Festzelt statt. Der Sonntag startet um 8.30 Uhr mit einem Festgottesdienst im Zelt. vs