Tortendekos für Feiern

Die Landwirtschaftlichen Lehranstalten in Triesdorf veranstalten am Samstag, 23. März, von 12 bis 18 Uhr einen Workshop mit dem Thema "Blüten so weit das Auge reicht". Steht eine Kommunion oder sogar bald eine Hochzeitsfeier in der Familie an? Wer wissen will, wie man feierliche Tortendekorationen herstellt, ist bei diesem Workshop genau richtig. Unter Anleitung von Zuckerbäckerin Sophie Zeyer erlernen die Teilnehmer die wichtigsten Grundlagen zur Herstellung einfacher Blüten aus Marzipan, Blütenpaste oder Wafer Paper. Mit frischen Zutaten bereiten sie dekorative Torten zu, die natürlich mit nach Hause genommen werden dürfen. Anmeldung erforderlich über www.triesdorf.de. Infos zur Veranstaltung gibt es telefonisch unter 09826/18-1245. Anmeldeschluss ist Freitag, 15. März. red