Torpfosten beschädigt und nicht gemeldet

Im Laufe des Mittwochs wurde in der Bismarckstraße, kurz vor der Schranke zur Euerdorfer Straße, ein Torpfosten von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Am Einfahrtspfosten konnte weißer Lack festgestellt werden. Durch den Anstoß wurde der Pfosten nach hinten gedrückt und das komplette Tor verzogen. Die Schadenshöhe beträgt etwa 500 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol