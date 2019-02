Torhaus wird im Frühjahr fertig

Die Sitzung des Rattelsdorfer Marktgemeinderat hatte mit zahlreichen Informationen von Bürgermeister Bruno Kellner (VU) begonnen. Er teilte unter anderem mit, dass die Schäden am Schulturm doch nicht so gravierend seien wie zuerst angenommen. Beauftragt werde jetzt ein Statiker. Die Kostenschätzung für die Sanierung beliefe sich auf rund 50 000 Euro. Auf Wunsch des Gremiums informierte der Bürgermeister über die bisher angefallenen Kosten für die Torhaussanierung. Bezahlt wurden bis jetzt 554 000 Euro. Dazu kommen Planungskosten in Höhe von 160 000 Euro. Nach Aussage des Architekten ist das Gebäude im März/April dieses Jahres fertiggestellt. Das schon im alten Innenhof der Schule stehende Kunstwerk wird zurzeit restauriert. Es stammt von Max-Willi Kremer und wird später wieder aufgestellt. Zur Erinnerung an den Künstler wird eine Messingtafel angebracht.

Andreas Schmittwolf (CWU) berichtete im Zapfendorfer Marktgemeinderat als Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses. Die Jahresrechnung 2017 schließt im Verwaltungshaushalt mit knapp 8,38 Millionen Euro ab. Im Vermögenshaushalt sind es knapp 2,88 Euro. In diesem Zusammenhang plädierte er dafür, dass die im Haushaltsjahr gefassten Beschlüsse im selben Jahr umgesetzt werden sollten.

Otto Schobert (Ebinger Liste) meinte, dass die Haushaltsberatungen früher im Jahr stattfinden sollten. Dann könne man den Haushalt früher beschließen. Für das Jahr 2019 sei diese Vorgehensweise geplant, antwortete Kellner. Das Gremium erteilte nach der Feststellung des Jahresabschlusses die Entlastung. Außerdem wurden die überplanmäßigen Ausgaben genehmigt. Eine Formsache war die Billigung des Antrags der Firma Röckelein auf Verlängerung der Geltungsdauer des Planfeststellungverfahrens aus dem Jahr 2014 für weitere fünf Jahre. Dieses Kiesabbaugebiet liegt aus Richtung Breitengüßbach kommend rechts von der B 4.

Erfreut berichtete Kellner, dass die Bücherei in Ebing mit dem Büchereisiegel in Silber des Sankt-Michaelsbunds ausg ezeichnet worden sei. Zum Schluss wies er daraufhin, dass im nichtöffentlichen Teil 18 Vergaben für weitere Fortschritte bei den Bauvorhaben zu beschließen seien. Ebenfalls im nichtöffentlichen Teil erfolgte der Vergabe für das beschlossene Mehrzweckfahrzeug für die Rattelsdorfer Feuerwehr.