Torfestival in Johannisthal

Die Mannschaften aus dem Landkreis Kronach haben sich in der dritten Runde des Toto-Pokals in Torlaune präsentiert. 35 Treffer fielen in den sieben Partien. Spektakulär erreichte der SV Wolfers-/Neuengrün gegen den TSV Neukenroth das Achtelfinale. Im zweiten Duell zweier Kreisligisten setzte sich der FC Stockheim knapp in Ludwigsstadt durch. Der Kreisligist Kleintettau ging in Johannisthal mit 0:6 unter. TSV Neukenroth – SV W'/Neuengrün 4:5 (3:1)

In einer kurzweiligen Begegnung mit zwei völlig konträren Halbzeiten gelang den Gästen in einer furiosen Schlussphase ein nicht unverdienter Sieg. Nachdem sie eine Großchance überhastet vergeben hatten, gingen die Gastgeber nach Nickols überlegter Vorarbeit durch Florian Maurer in Führung (8.). Nachdem Lukas Fröba in der 19. Minute mit einer spektakulären Aktion den Ausgleich der Gäste vereitelt hatte, schloss der antrittsschnelle Staub einen überlegt vorgetragenen Konter zum 2:0 ab (33.). Nach Andrè Schuberths Anschlusstreffer, der mit einem verdeckten Schuss von der Strafraumgrenze erfolgreich war, verwertete der agile Wagner Florian Maurers wohltemperierten Pass zum 3:1 (43.).

Die zweite Halbzeit eröffneten beide Teams sehr verhalten. Die einzige Chance der eklatant nachlassenden Gastgeber nutzte Beez zum 4:1 (66.). In der Folge wähnten sich diese anscheinend so in Sicherheit, dass sie jeglichen Zugriff auf das Spiel verloren. Die "Wölfe" spielten nun ihre Routine aus und kamen mit einem Doppelschlag auf 4:3 heran. Nachdem Torwart Schneider reaktionsschnell den Ausgleich verhindert hatte (83.), kamen die Gäste wenig später mit einem weiteren Doppelschlag durch Florian Schuberths und Bileks perfekten Abschlüssen von der Strafraumgrenze noch zum unerwarteten Sieg. wel Tore: 1:0 Fl. Maurer (8.), 2:0 Staub (33.), 2:1 De Jesus Sabino (35.), 3:1 Wagner (43.), 4:1 Beez (66.), 4:2 A. Schubert (68.), 4:3 Bilek (70.), 4:4 Fl. Schubert (87.), 4:5 Bilek (88.) / SR: Rüdiger Baierlipp (Steinberg).

VfR Johannisthal - ASV Kleintettau 6:0 (3:0)

Die erste Chance blieb VfR-Spielertrainer Lindner vorbehalten. Sein wuchtiger Kopfball verfehlte knapp das Ziel (4.). Zwei Zeigerumdrehungen später ein Zuckerpass von Frederik Denegri auf Hofmann, der vor Keeper Fröba die Ruhe behielt und zum 1:0 einschoss. Durch einen feinen Konter erhöhte Lindner entschlossen auf 2:0 (11.). In der Folge war das Spiel äußerst ausgeglichen. Bis zur 25. Minute, als Hofmann einen kapitalen Fehler zum 3:0 ausnutzte. Letzterer scheiterte kurz darauf an Fröba (27.). Bis zur Halbzeitpause passierte nicht mehr viel, die Einheimischen hatten nach wie vor alles unter Kontrolle.

Nach dem Seitenwechsel tauchte ASV-Stürmer Gassama vor Torsteher Mayer auf. Er stellte allerdings sein Visier zu hoch ein und drosch die Kugel weit über den Querbalken (49.). Die vermeintliche Vorentscheidung passierte in der 57. Minute: Hofmann verwertete einen Foulelfmeter souverän zum 4:0. Wenig später dezimierte sich die Gästeelf mit Gelb-Rot (60.). Einen oben drauf setzte Frederik Denegri mit einem platzierten Schuss ins linke Eck (73.). Auf der Gegenseite parierte Mayer glänzend gegen Töpfer (74.). Die Hausherren überzeugten bis zum Schluss auf ganzer Linie. Kurz vor dem Schlusspfiff erzielte der agile Lindner das 6:0 (88.). mb Tore: 1:0 Hofmann (7.), 2:0 Lindner (11.), 3:0 Hofmann (27.), 4:0 Hofmann (57./FE), 5:0 Denegri (73.), 6:0 Lindner (88.) / SR: Andreas Ebert (TSV Steinberg). TSF Theisenort - FC Mitwitz 2:5 (1:3)

Tore: 0:1 Föhrweiser (6.), 1:1 Sari (19.), 1:2 Föhrweiser (40.), 1:3 Arm (45.), 1:4 Föhrweiser (49.), 2:4 Wich (81.), 2:5 Arm (90.) / SR: Tobias Fuhrmann. TSV Ludwigsstadt - FC Stockheim 2:3 (2:1)

Tore: 1:0 Fischbach (10.), 1:1 Wittmann (19.), 2:1 Fischbach (33./Elfmeter), 2:2 Bieberstein (51./Elfmeter), 2:3 Wilke (82.) / SR: Niklas Wich. SG Rothenkirchen/Pr. - TSV Marktzeuln 0:2 (0:2)

Tore: 0:1 Schüpferling (11.), 0:2 Brüssow (40.) / SR: Elia Schneider. SG Teuschnitz/W. - SV Neuses 0:3 (0:2)

Tore: 0:1 Trivuncevic (5.), 0:2 Höfner (9.), 0:3 Schedel (83.) / SR: Harald Welsch. SG Seelach/Kr. II - SG Nordhalben 0:3 (0:1)

Tore: 0:1 Müller (34.), 0:2 Wunder (61.), 0:3 Mohler (86.) / SR: Ewald Rehm.