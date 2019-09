Toreschießen leicht gemacht

Mit großer Spannung wurde der 12. Spieltag in der Fußball-Kreisklasse 4 so erwartet, so standen doch zwei Topspiele auf dem Programm. Letztlich konnten beide Partien nicht ganz das halten, was sie versprachen, da sie jeweils einseitig verliefen.

Der SV Gifting verteidigte seine Spitzenposition mit einem ungefährdeten 3:1-Sieg beim harmlosen FC Wallenfels, der SC Steinbach/Wald hatte beim 5:1-Heimerfolg über den FC Wacker Haig keinerlei Mühe.

Nicht angepfiffen wurde die Begegnung zwischen dem FC Hirschfeld und dem FC Burggrub, der nach seinem ersten Saisonsieg in der Vorwoche nicht antrat. SG Nordhalben - SG Kleintettau II/B. 0:2 (0:2)

Nach beidseitigem Abtasten in den Anfangsminuten übernahmen die Gastgeber allmählich das Kommando in ihrem Kirchweihspiel. Nordhalben kam durch Müller nach gutem Anspiel von Persicke zu seiner ersten Torchance, die jedoch der Gästekeeper abwehrte, da der Ball aus 16 Metern zentral aufs Tor getreten war.

Gleich darauf hatte Renziehausen aus spitzem Winkel die Gelegenheit zum Führungstreffer, aber auch dieser Abschluss war eine sichere Beute für Torwart Kober. In der 12. Minute hatten die Gäste durch Söyler ihren ersten gefährlichen Abschluss. In einem Kampfspiel waren die Gäste durch Standardsituationen stets gefährlich. Söyler brachte den Ball nach einem Eckstoß zur Gästeführung über die Linie.

Die SGN erspielte sich durch schöne Ballstafetten über Mohler, Persicke und Renziehausen gute Einschussmöglichkeiten, doch es gelang nicht, den Ball ins Gehäuse zu bringen. So kam es, wie es kommen musste: Die kampfstarken Buchbacher erzwangen durch ein Tor von Klug mit dem Halbzeitpfiff das überraschende 0:2.

Nach dem Seitenwechsel hatte Nordhalben durch Müller und Klug die Möglichkeit, den Spielstand zu verkürzen - doch auch diese Chancen wurden liegen gelassen. Die Gäste verteidigten ihr Tor mit Geschick und großem Einsatz, so dass die SGN kein Mittel fand, dieses Bollwerk zu knacken. ww Tore: 0:1 Söyler (34.), 0:2 Klug (45.) / SR: Leicht (Altenkunstadt) FC Mitwitz II - TSV Windheim 5:2 (3:0)

Von Beginn an entwickelt sich ein munteres Spiel, beide Teams agierten mit offenem Visier. Nach 15 Minuten erarbeiteten sich die Gastgeber ein Übergewicht und zeigten sich in der Torchancenauswertung sehr effizient. In der 17. Minute brachte Christopher Köhler seine Farben mit einem platzierten Freistoß aus 18 Metern in Führung. Anschließend konnte Torhüter Piekacz zweimal gegen Köhler und Kemnitzer mit guten Reaktionen klären. Machtlos war er in der 25. Minute, als Spielertrainer Gryglewicz einen schönen Alleingang souverän abschloss. In der 45. Minute verwandelte Fischer einen Strafstoß zur 3:0-Pausenführung für die Bezirksliga-Reserve. Nach der Pause schalteten die Gastgeber, bedingt durch ihren beruhigenden Vorsprung, in den Verwaltungsmodus, was beinahe noch ins Auge gegangen wäre.

In der 77. Minute verkürzte Rodewald auf 1:3, was den Windheimern noch einmal Auftrieb gab. Angetrieben von Altmeister Benny Rebhan berannten sie nun das Tor der Steinachtaler und kamen in der 83. Minute auf 2:3 heran, als Rebhan einen aus Sicht der Gastgeber zweifelhaften Handelfmeter verwandelte. Die Gäste warfen nun alles nach vorne. Das machte sie allerdings anfällig für Konter des FCM. So verwerteten Amasyali und Kemnitzer zwei dieser Konter zum 5:2-Endstand. hw Tore: 1:0 Köhler (17.), 2:0 Gryglewicz (25.), 3:0 D. Fischer(45.), 3:1 Rodewald (77.), 3:2 Rebhan (83.), 4:2 Amasyali (89.), 5:2 Kemnitzer (90.) / SR: Schunk (Bad Rodach) TSV Wilhelmsthal - SG Gundelsdorf/R. 2:3 (2:1)

Die SG bemühte sich vom Anstoß weg, die Partie unter Kontrolle zu bekommen. Das gelang ihnen zwar, doch Wilhelmsthal hielt gut dagegen und verschob geschickt. Nach einer Viertelstunde dann doch der Führungstreffer für die Gäste. Möckel zirkelte den Ball ins lange Eck, vorausgegangen war dem Treffer eine missglückte Rettungsaktion des TSV. Wilhelmsthal investierte nun mehr in die Offensive und kam auch zu guten Möglichkeiten durch Wünsch und Welsch. Nach einer halben Stunde fiel dann auch der verdiente Ausgleich durch Schneider. Er tankte sich auf der rechten Seite durch und vollstreckte überlegt gegen den chancenlosen Gästetorwart Gratzke. Kurze Zeit später erhöhte der TSV sogar auf 2:1 durch Adam, der nach einem Abpraller nach einem Eckball einnetzte.

In der zweiten Halbzeit plätscherte das Spiel zunächst so vor sich hin. Gundelsdorf/Reitsch versuchte mit einem Kombinationsspiel in den gegnerischen Strafraum zu gelangen, der TSV konnte dem Druck standhalten. Doch nach 70 Minuten fiel der verdiente Ausgleichstreffer durch Trukenbrod, der eine perfekte Ablage von Drews ins lange Eck schob. Es wurde jetzt hitziger auf dem Platz, einige Foulspiele auf beiden Seiten brachten die Emotionen der zuständigen Funktionäre zum Überkochen. Trukenbrod war es vorenthalten, den Siegtreffer für die Gäste zu erzielen, indem er nur noch ins leere Tor einschieben musste. Vorausgegangen war ein "Gestocher" im Fünfmeterraum der Heimelf. red Tore: 0:1 Möckel (5.), 1:1 Schneider (25.), 2:1 Adam (40.), 2:2 Trukenbrod (65.), 2:3 Trukenbrod (78.) / SR: Renner (Münchberg)

FC Unter-/Oberrodach - SV Steinwiesen 3:0 (3:0)

Vor 165 Zuschauern war dieses Rodachtal-Derby in den Anfangsminuten von gegenseitigem Abtasten geprägt. Den ersten Torschuss gab Tobias Dubiel auf das Gästetor ab. Der Torwart wehrte den Ball gut ab (10.). Wenig später schoss ein Gästespieler am Tor vorbei (17.). In der Folgezeit hatten die Gäste mehr vom Spiel. Aber die Heimelf hielt mit guter Abwehrleistung und dem aufmerksamen Torhüter Kevin Kraut dagegen. Nach Flanke von Hamm flog der Kopfball von Gampert knapp am Gästetor vorbei (21.). Nach einem Schuss von Dubiel, den der Gästetorhüter nicht festhalten konnte, war Sohr gedankenschneller zur Stelle und erzielte die Führung für die Hausherren (24.). Wenig später schoss Tobias Dubiel nach gutem Zuspiel von Fabian Wich aus der Drehung das 2:0 (29.). Danach hatte Steinwiesen seine beste Phase. Dominic Mairoser und Tormann Kraut vereitelten in Gemeinschaftsarbeit den Anschlusstreffer (36.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff erzielte Fabian Wich im Nachschuss die Vorentscheidung (41.).

In der zweiten Halbzeit spielten die Gastgeber mehr oder weniger nur auf das Verwalten des Ergebnisses. Es kam auf beiden Seiten kaum noch zu nennenswerten Torraumszenen. Tore: 1:0 Sohr (24.); 2:0 Dubiel (29.); 3:0 Fabian Wich (41.) / SR: Thümling (Naila)

FC Wallenfels - SV Gifting 1:3 (1:1)

Das Spitzenspiel konnte die hochgesteckten Erwartungen nicht erfüllen. Das lag in erster Linie am FC Wallenfels, der während der gesamten Partie nicht zu seinem Spiel fand und verdient verlor. Bereits in der ersten Minute gelang den Gästen nach einem Querschläger im FC-Strafraum die Führung. Die Giftinger behielten auch im Anschluss die Kontrolle über das Spielgeschehen, während der FC kaum zum Zug kam, jedoch kurz vor der Pause seinerseits einen Abwehrfehler zum Ausgleich nutzte.

Auch im zweiten Spielabschnitt trafen die Gäste wiederum in der ersten Minute ins Tor. Nachdem sie auf 3:1 erhöht hatten, ließen sie nichts mehr anbrennen. Gifting erwies sich als konsequenter, bissiger und spielfreudiger, während die Platzherren trotz aller Bemühungen wenig Konstruktives zustande brachten und zurecht die erste Heimniederlage hinnehmen mussten. red Tore: 0:1 S. Neder (1.), 1:1 Leipold (45.), 1:2 Pfadenhauer (46.), 1:3 S. Neder (56.) / SR: Hartmann (Tauperlitz) SG Rothenkirchen - TSV Tettau 8:0 (4:0)

Von Beginn an war die Heimelf die spielbestimmende Mannschaft, jedoch ließ sie die Konsequenz im Abschluss vermissen. So vergaben Hanna, Bienlein, Fiedler und Daum klare Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. So dauerte es mit dem Torjubel bis zur 24. Minute, als Völlmer Hanna steil schickte. Dieser umkurvte seinen Gegenspieler und schob den Ball am Torwart vorbei ins Tor. In der 32. Minute legte dann Fiedler den Ball in die Mitte, wieder war Hanna zur Stelle. Zehn Minuten später ersprintete sich dann Fiedler einen Steilpass und traf zum 3:0. Mit dem Pausenpfiff drückte dann noch Bienlein nach Querpass von Hanna den Ball über die Linie. Nach dem Seitenwechsel sprach der souverän leitende Schiedsrichter der Heimelf einen Elfmeter zu, den Daum überlegt zum 5:0 einschoss. (52.).

Als Fiedler wieder über die Seite durchbrach und in die Mitte passte, kam Hanna an den Ball und markierte das 6:0 (64.) Kurz darauf steckte der eben eingewechselte Queck den Ball durch auf Hanna, der den herauslaufenden Torwart mit einem Lupfer überwand und seinen vierten Treffer erzielte (74.). Kurz nach dem Wiederanpfiff eroberte sich die Heimelf das Spielgerät, und Brandl markierte per Kopf das 8:0 (75.). ch Tore: 1:0 Hanna (24.), 2:0 Hanna (32.), 3:0 Fiedler (42.), 4:0 Bienlein (45.), 5:0 Daum (52., Foulelfmeter), 6:0 Hanna (64.), 7:0 Hanna (74.), 8:0 Brandl (75.) / SR: Meyer (Kirchleus) SCR Steinbach - FC Wacker Haig 5:1 (2:0)

Die ersten 15 Minuten spielten sich hauptsächlich im Mittelfeld ab. Beide Mannschaften versuchten, sicher zu stehen - Torszenen sahen die Zuschauer am Bauersberg zunächst nicht. Einzig ein Lattenknaller der Gäste sorgte für Aufsehen. Auf der anderen Seite streifte der Ball nach einer Ecke knapp am Pfosten vorbei. Besser machte es Fischer, als sein Eckball an Freund und Feind vorbei ins Tor ging. Zwei Minuten später versenkte Brandt trocken zum 2:0. Bis zum Pausenpfiff hatte der SCR noch zwei "Hochkaräter", die aber nicht verwertet wurden.

In der zweiten Halbzeit kam Haig mit mehr Elan aus der Kabine. Ein Strich von Brandt zum 3:0 gab ihnen jedoch einen Dämpfer. Mit einem unglücklichen Eigentor kamen sie dennoch zum Anschlusstreffer. Steinbach hatte durch Grüdl zwei klare Chancen, die Führung auszubauen, vergab diese aber leichtfertig. Einen Zuckerpass von Brandt verwandelte Förtsch abgeklärt - das 5:1 von Fischer folgte kurz danach. Steinbach zeigte die bessere Spielanlage und siegte auch in dieser Höhe verdient. ds Tore: 1:0 Fischer (41.), 2:0 Brandt (43.), 3:0 Brandt (52.) 3:1 Eigentor (55.), 4:1 Förtsch (72.), 5:1 Fischer (74.) / SR: Dietz (Buch a. F.)