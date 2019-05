Tor zur Landesliga aufgesch(l)ossen

Nicht nur die erste Mannschaft des FC Coburg will in der nächsten Saison unbedingt in der Landesliga spielen, auch die B-Jugend verfolgt dieses ehrgeizige Ziel und hat am Wochenende einen großen Schritt in diese Richtung gemacht. Die Mannschaft von Trainer Philipp Karg landete einen 4:0-Pflichtsieg gegen den Vorletzten FSV Bayreuth und eroberte damit wieder die Tabellenspitze in der Bezirksoberliga. Schützenhilfe bekamen die Vestekicker vom Tabellenfünften FC Eintracht Bamberg II, der im Stadtderby ausgerechnet dem bisherigen Tabellenführer DJK Bamberg zwei wichtige Punkte abnahm (0:0).

Der Aufstieg wäre für das NLZ Coburg auch deshalb von großem Vorteil, weil die älteren C-Jugendlichen, die derzeit sehr erfolgreich in der Bayernliga kicken (Platz 3), in der nächsten Saison dann die Option auf Landesliga-Fußball hätten.

Kreisklassen 1, 2 und 3

Zu den Männern: in den drei Coburger Kreisklassen sind am letzten Spieltag alle Entscheidungen gefallen. Kurios war, wie bereits gemeldet, die Spielabsage des TSV Oberlauter in der KK1, der damit das Fernduell um die Relegationsteilnahme mit der Mönchrödener Reserve kampflos verlor. Die Oeslauer treffen nun auf die Coburg Locals (siehe Spalte rechts).

Die Spvg Ahorn (Zweiter der KK3) muss auf neutralem Platz beim SV Ketschendorf gegen den TSV Grub am Forst ran. Die Gruber kehren binnen einer Woche also an die Stätte zurück, wo ihnen der größte Coup der zurückliegenden Punktrunde gelang. Mit dem 3:2-Sieg beim Kreisliga-Meister hatten nämlich nur die wenigsten gerechnet - am allerwenigsten wahrscheinlich der SV Heilgersdorf... oph