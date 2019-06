Tor der Lauterburg attackiert

Ingrid Ott ist sauer. Die Vorsitzende des Heimatvereins musste feststellen, dass unbekannte Täter das Tor der Ruine Lauterburg beschädigt haben. Der Heimatverein kümmert sich um die Ruine und hatte das Tor vor einigen Jahren als Spende bekommen.

In der Regel ist ein Flügel des schweren Eisentores geschlossen. Der zweite steht offen, damit der Platz auf der Ruine für die Öffentlichkeit zugänglich bleibt. Die Täter haben die Halterung, die den einen Flügel offen hält, mit erheblicher Gewalt aus der Sandsteinmauer gerissen. Beim zweiten Torflügel wurde ebenfalls Gewalt angewendet und die Halterung beschädigt. Die Vorsitzende wird den Fall zu Anzeige bringen, wie sie ankündigte. Wer in der jüngeren Vergangenheit Beobachtungen zu der Sachbeschädigung gemacht hat, kann sich unter der Telefonnummer 09568/94310 an die Polizei in Neustadt wenden, so Ott.