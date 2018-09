Topspiel in Woffendorf

Am Mittwochabend (18 Uhr) kommt es auf der Sportanlage in Woffendorf zum Gipfeltreffen in der Fußball-Kreisklasse 2 Lichtenfels, wenn der Tabellenzweite FC Altenkunstadt/Woffendorf auf den Spitzenreiter SV Fischbach trifft. Vor allem die beiden Abwehrreihen werden angesichts der torhungrigen Offensiven (FC 24 Tore, SVF 20) viel zu tun bekommen. Von einem spannungsgeladenen Duell geht FCAW-Vorsitzender Johannes Oppel aus: "Ich denke, die Tagesform und der größere Wille werden den Ausschlag geben." Die Gäste liegen einen Punkt vor dem Fusionsklub. In der vergangenen Saison gewannen die FCler beide Partien, zu Hause mit 3:0 und in Fischbach mit 1:0. us