Topspiel in Lichtenfels

Zum Auftakt nach der Winterpause gastieren die Landesliga-Fußballerinnen des Schwabthaler SV am Samstag (15 Uhr) zum Derby beim Vorletzten Spvg Eicha. Der Fünfte ist klarer Favorit.

In der Kreisliga Nord genießt die SG Staffelstein/Lichtenfels am Samstag in Lichtenfels (16 Uhr) Heimvorteil gegen die SG Neuses/Gehülz. Das Heimteam steht auf Rang 1, darf aber den abwehrstarken Dritten nicht unterschätzen. red