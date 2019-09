Topfit im Agrarbüro

Ein gut geführtes Agrarbüro ist eine wichtige Grundlage für den unternehmerischen Erfolg. In der landwirtschaftlichen Produktion liegt die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg. Der Grundstein zur Sicherstellung dieses Erfolges wird größtenteils schon im Agrarbüro gelegt.

Deshalb bietet das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) in Mittelfranken im Zeitraum vom 7. November 2019 bis 19. März 2020 einen 17-tägigen Grundkurs "Agrarbürofachfrau/-fachmann" in Triesdorf an. Geschult wird ganztägig, jeweils am Donnerstag. Dieser Grundkurs besteht aus fünf Blöcken, jeder Block umfasst drei bis vier Schulungstage.

Anmeldungen nimmt das BBV-Bildungswerk Mittelfranken unter Telefon 0981/9707013 oder 09161/66420 entgegen. Eine Online-Anmeldung ist unter www.bildung-beratung-bayern.de möglich. Anmeldeschluss ist der 30. September. Weitere Informationen gibt es unter www.bayerischerbauernverband.de/topfit-im-agrarbuero. red