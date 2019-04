Tonsalat für Tierfreunde

Die Vielfalt der gefiederten Klangwelt begleitet und bereichert das Leben und die Lebensqualität. Vögel erzeugen Töne, Klänge und Geräusche, die man bewusst meist nicht wahrnimmt. Konzentriert man sich auf die akustische Vielfalt, kann das ganz schön verwirrend sein. Am Samstag, 13. April, wird ab 7 Uhr versucht, den gemischten, bunten Tonsalat am Goldbergsee zu sortieren und die akustischen Quellen in ihren charakteristischen Lebensräumen zu ergründen. Der LBV-Gebietsbetreuer Christian Fischer leitet die kostenlose Exkursion, zu der jeder eingeladen ist. Der Treffpunkt ist der Goldbergsee-Parkplatz. Bitte mitbringen: Fernglas, Spektiv (falls vorhanden), Ausdauer, zweckmäßige Kleidung und gute Laune. Die Führung dauert circa zwei bis drei Stunden und fällt bei sehr starkem Regen aus. Rückfragen an Christian Fischer per E-Mail an: christian.fischer@lbv.de oder unter Telefon 0172/8945178. red