Toni ist sehr lebhaft und ausdauernd

Toni ist ein circa fünf Jahre alter, sehr fröhlicher, temperamentvoller, kleiner Terriermix, der ständig in Bewegung ist. Er liebt das Gassigehen und ist da auch sehr ausdauernd. Mit Hündinnen ist er gut verträglich, bei Rüden entscheidet - wie so oft - die Sympathie. Katzen oder Kleintiere sollten aber eher nicht im neuen Zuhause leben. Toni liebt alle Menschen, ob klein oder groß, jung oder alt. Er könnte gut in eine Familie mit netten Kindern, die sich viel mit ihm beschäftigen. Aber auch für rüstige, lauffreudige Rentner wäre er geeignet. Interessenten für Toni können sich im Tierheim Kulmbach (Telefon 09221/91288) melden. Foto: Tierheim