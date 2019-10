Tommy braucht ein Zuhause

Tommy ist ein langhaariger Terrier-Pudel-Mischling, kastriert und etwa 2007 geboren. Tommy kam wegen Krankheit der Besitzerin ins Bamberger Tierheim. Er ist terriertypisch teils launisch und will seinen Kopf durchsetzen. Für Tommy sucht das Tierheim-team daher hundeerfahrene Menschen. Mit Artgenossen ist Tommy verträglich. Wer das lockige Kerlchen kennenlernen will, kann sich im Tierheim bei einem Rudelgassi mit Tommy und seinen Gassi-Gehern treffen. Nähere Infos gibt es im Tierheim. Bei Interesse und Fragen steht das Tierheim-Team telefonisch unter 0951/700927-0 montags bis freitags von 13 bis 16 Uhr, via E-Mail unter info@tierheim-bamberg.de oder über die Internetseite www.Tierheim-Bamberg.de als Ansprechpartner zur Verfügung. Foto: Tierheim