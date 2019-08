Tomaten und Zwetschgen im Fokus

Zwei Termine im Jahresprogramm der Weismainer Umweltstation sollten sich Obst- und Gemüsefans vormerken: den "Offenen Tomatengarten" und das "Zwetschgenfest" am Sonntag, 25. August. Die Vielfalt der Tomatensorten von der Aufzucht bis zur Ernte kann man am Sonntag, 25. August, ab 11 Uhr bei Helga Dressel in ihrem "Offenen Tomatengarten" in der Schönthalstraße 22 in Grundfeld kennenlernen. Sie verrät viele Tipps und Tricks zum Tomatenanbau, und auch das leibliche Wohl kommt mit unterschiedlichsten Spezialitäten "rund um die Tomate" nicht zu kurz. Aber nicht nur Tomaten stehen an diesem Tag im Mittelpunkt. Auch der Garten und die Streuobstwiese der Familien Betz und Ostler in der Schönthalstraße 20 in Grundfeld sind geöffnet. Hier können die Besucher viel Wissenswertes über Streuobst, dessen Pflege und Verarbeitung erfahren. Der Eintritt ist frei. red