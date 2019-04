Tomaszek bleibt in Lichtenfels

Der AC Lichtenfels hat weitere Ringer für die kommende Saison verpflichtet. Beim Bundesliga-Aufsteiger bleibt weiter Lukas Tomaszek.

Landesliga - Oberliga - Bundesliga, für Lukas Tomaszek geht es auch im dritten Jahr hintereinander in eine neue Liga. Nach dem erfolgreichen vergangenen Jahr, in dem er bis zu seiner Verletzung sechs seiner neun Kämpfe gewonnen hatte, wird der 18-Jährige auch in dieser Saison wieder im ACL-Trikot antreten. Das Freistil-Talent aus Bamberg kann in den Gewichtsklassen 71 und 75 Kilo zum Einsatz kommen.

Neuzugang aus der Türkei

Neu im ACL-Kader wird Ahmet Duman sein. Der dritte Neuzugang im Lichtenfelser Bundesliga-Kader ist aktueller türkischer Meister und wird erstmals in Deutschland auf der Matte kämpfen. Er freut sich auf die Herausforderung Bundesliga, die Fans und die Stimmung am Obermain. "Mit Ahmet konnten wir seit langer Zeit mal wieder einen reinen Freistiler für die Gewichtsklassen 57 und 61 Kilo verpflichten. Er passt mit seinen 20 Jahren perfekt in unser Team", teilten die Vertantwortlichen des AC Lichtenfels mit. red