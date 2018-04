Tolles Frühjahrsturnier bei der RSG Frankenhof-Sonnefeld

Ideales Wetter für die Reiter. Das erste Turnier der RSG Frankenhof im Jahr 2018 fand bei Sonnenschein und idealen Temperaturen statt. Aufgrund der hohen Nennungszahlen waren bei den Springreitern fast alle Prüfungen bereits im Vorfeld nach Ranglistenpunkten geteilt worden.

Steffen Bühling und seine Helfer hatten wie immer einen Parcours mit schönen Linien auf dem großen Turnierplatz aufgebaut. Die erste Prüfung des Freitags, eine L-Dressur, ging an Ursula Augustin (Birkenreuth), Dagmar Winter von der RSG Frankenhof kam auf Platz 2, Nadine Mitter auf Platz 4.

In der Dressurprüfung der Klasse A ähnliche Rangierung, wieder siegte Ursula Augustin, Dagmar Winter diesmal auf Platz 8, Nadine Mitter Rang 9. Die Dressurreiterprüfung der Klasse A gewann Melissa Fischer vom RFV Meeder. Mit Melissa Eichler, Carolin Kohles, Jule Roos und Leonie Schramm platzierten sich auf den Rängen 3, 5, 6 und 8 noch weitere Reiterinnen der RSG Frankenhof.

Die erste Prüfung am Samstag ging nach Küps, Thomas Weychert entschied die Springpferdeprüfung Klasse A* mit Cher Cheval für sich (WN 8,1), auf den Plätzen 3 und 5 der Hausherr Wolfgang Lehnert auf Fayola und Cornets Cornada.

Im folgenden A**-Springen siegte in der ersten Abteilung Allegra Vazquez vom RV Burgkunstadt-Theisau, in der 2. Abteilung holte sich Michael Ullrich vom RFV Haßfurth mit Shikimi und Shigella Platz 1 und 2 vor Carolin Kohles vom gastgebenden Verein auf Gipetto und Julia Beyer, ebenfalls vom Frankenhof, auf Rang 8 und 9 mit Calimero und Cleo B.

Den Springreiter-WB am frühen Nachmittag gewann Marie Schiepek von der RTC Aischgrund mit Mon Cherry vor Leonie Rauh und Tina Bauer, beide von der RSG Frankenhof. Das E-Springen ging an Leonie Haala, RC Horsepark Fürth auf Rocky, für die RSG Frankenhof auf Platz 3 Tina Bauer auf Imperia und auf Rang 6 Linda Schmidtbauer auf Senorita. Letzte Prüfung am Samstag war eine Springprüfung der Klasse L mit Stilwertung. Neben einer Wertung für Fehler und Zeit wird eine Stilnote vergeben, die bei Fehlergleichheit entscheidet.



Lokalmatadorin ganz vorn

Die erste Abteilung gewann hier Lea Gesslein vom gastgebenden Verein mit Canzajo, mit einem fehlerfreien Ritt und einer Wertnote von 8,1.

Die 2. Abteilung gewann Anne Kaiser vom RV Maintal in Lichtenfels auf Chacciro mit einer Wertnote von 8,4.

Der Sonntag begann wieder mit einer Springpferdeprüfung der Klasse A**, diese konnte Marc Krüger vom RJC Main-Steigerwald auf Diamant de Cassini mit einer Wertnote von 8,7 für sich entscheiden, für die RSG Frankenhof auf Rang 3 Wolfgang Lehnert mit Cornets Cornada (WN 8,0).

Abteilung 1 der Stilspringprüfung A* ging nach Sparneck, Moritz Gmach siegte auf Dondolo mit einer Wertnote von 7,7, noch in der Platzierung auf Rang 10 Melissa Eichler auf Grandezza. Melissa Fischer vom RFV Meeder holte sich ihren zweiten Sieg an diesem Wochenende, sie gewann die 2. Abteilung des Stil-A auf Colin mit Note 8,3. Vom Frankenhof in der Platzierung waren Carolin Kohles und Jenny Pfaff auf den Plätzen 6 und 8.

In der Springpferdeprüfung Klasse L hatte Hans-Peter Konle vom RC Küps die Nase vorn, er siegte auf Carina mit einer Wertnote von 8,2, Lea Geßlein auf Canzajo und Christian Brühl auf Cretel auf den Rängen 3 und 5.

Die Pony-Stilspringprüfung Klasse E gewann Vanessa Kurtz von der RSG Abenberg-Ebersbach auf Notting Hill mit einer Wertnote von 8,6.

Das abschließende L-Springen wurde diesmal ohne Stechen ausgeritten und in zwei Abteilungen platziert. Beide Abteilungen konnte Carolin Kubus vom RV Sonnefeld und Umgebung für sich entscheiden, die 1. Abteilung gewann sie mit Good Feeling in einer Zeit von 54,25 Sekunden mit Aimy war sie nur 7/10 langsamer, was den Sieg in der 2. Abteilung bedeutete.



Bayerns Pferde-Champions-Club

Insgesamt eine Dressurprüfung, der Reiterwettbewerb und drei Stilspringen waren Qualifikationsprüfungen für "Bayerns Pferde-Champions-Club". Die Sieger der jeweiligen Prüfung sind jetzt Mitglied im Champions-Club und erhielten als Ehrenpreis einen Gutschein.

Das Richterkollegium, bestehend aus Dr. Gunnar Burczyk, Frank-Peter Filß, Matthias Hopf und Michael Schoebel, war wie immer sehr zufrieden und freut sich schon auf die nächsten Einsätze beim Frankenhof.

Eine knappe Stunde nach der letzten Siegerehrung ist der große Reitplatz bereits wieder komplett geräumt, nichts deutet mehr darauf hin, dass hier über zwei Tage ein Turnier stattgefunden hat. Das Turnierteam hat jetzt kurz Zeit zu verschnaufen, denn schon in fünf Wochen geht es weiter in Sonnefeld mit dem großen Freilandturnier und Springprüfungen bis zur schweren Klasse, bis S**. ct



