Toller Erfolg für Autsch

"Das war Gänsehaut-Feeling pur," waren Jochen Autsch und seine Ehefrau Inge Stamm-Autsch nach der Siegerehrung am Ende der Sachs-Franken-Classic von Gefühlen hin und her gerissen, bei der die für den AMC Coburg im ADAC startenden Weidhausener die gesamte 94 Teilnehmer umfassende, sogenannte Sanduhr-Klasse gewonnen hatten.

Insgesamt 161 Teilnehmer hatten sich für die zweieinhalbtägige Fahrt durch das westliche Franken in Bad Kissingen getroffen und nahmen von dort aus die knapp 600 Kilometer lange Veranstaltung unter die historischen Räder. In deren Verlauf waren 20 Wertungsprüfungen (WP) zu absolvieren, bei denen es aber nicht auf die schnellste Zeit ankam, sondern auf gleichmäßige Zeiten oder darauf, vorgegebene Zeiten genauestens einzuhalten.

Die mit der Startnummer 103 an ihrem Porsche 3.0 SC 1977 in´s Rennen gegangenen Jochen Autsch und Inge Stamm-Autsch absolvierten den Prolog am Freitagnachmittag mit lediglich 1/100 Abweichung von der vorgegebenen Zeit und tankten damit ordentlich Selbstvertrauen für die samstägliche Königsetappe. Auf den an diesem Tag ausgefahrenen sieben WPs konnten Autsch/Stamm-Autsch ihre Abweichungen erneut äußerst niedrig halten und erreichten das Etappenziel mit lediglich 1/100 Sekunde Rückstand auf ihre in der Sanduhrklasse führenden Mitbewerber.

Am Sonntag, als noch einmal acht WPs auf dem Programm standen, fuhr das Weidhausener Mixed-Team auf seine Mitbewerber einen klaren Vorsprung heraus. Und obwohl die Konzentration am Sonntagnachmittag etwas "in den Keller" ging, gelang es den beiden am Ende, mit 1,1 Sekunden Vorsprung ihre Sanduhrklasse zu gewinnen. In der Gesamtwertung fuhren sie sogar noch bis auf Rang fünf nach vorne - und waren am Ende überglücklich. gpp