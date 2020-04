Toller dritter Platz der Pestalozzi-Schule

Beim Bezirksfinale der oberfränkischen Förderschulen im Basketball in der Dreifachturnhalle der Giechburgschule in Scheßlitz erreichte die Mannschaft der Pestalozzi-Schule Kronach, Sonderpädagogisches Förderzentrum, den dritten Platz. Mit diesem Resultat waren sowohl die Schüler selbst als auch der betreuende Sportlehrer Lindner sehr zufrieden. Jeder Schüler erhielt als Anerkennung eine Medaille. Diese Platzierung war bislang das beste Ergebnis der Pestalozzi-Schule Kronach. Folglich sind sich alle Akteure einig: Auch im nächsten Jahr wird die Schule wieder an diesem Turnier teilnehmen. Foto: privat