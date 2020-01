Tolle Menschen standen im Mittelpunkt

Die Gemeinde Meeder hat wieder Menschen, die im Stillen tätig sind oder in Vereinen besondere Leistungen vorzuweisen haben, zu einem eigenen Ehrungsabend in die Aula der Anna-B.-Eckstein-Schule eingeladen. Die geladenen zu ehrenden Personen begrüßte Bürgermeister Bernd Höfer. Er gab zu verstehen, dass die Mitmenschen das Rückgrat einer Gemeinschaft und somit der Gemeinde oder eines Vereins seien. Im Mittelpunkt standen auch Gemeindebürger, die in sportlicher Hinsicht große Erfolge erreicht haben. Der Einsatz aller verdiene höchste Anerkennung, sagte Höfer.

Der erste Block der Ehrung gehörte den Blutspendern. Geehrt wurden für 25-maliges Blutspenden Thorsten Renner, Geraldine Ridder, Jasmin Höfer, Andreas Theil, Thomas Mann, Robert Ros und Christian Wollinger; für 50 Mal Ingo Klett; für 75 Mal Elke Schubert und Jens Angermüller; für 125 Mal Heiko Meyer und für 150 Mal Gerold Weber. Von der BRK-Bereitschaft Meeder gratulierte Manuela Rüger den treuen Spendern.

Beste Feuerwehrmannschaft

Der zweite Teil der Würdigungen gehörte der erfolgreichen Jugendfeuerwehr. Die Jugendlichen werden von Christian Brückner und Robin Bräutigam betreut. Beim Kreisjugendleistungsmarsch erreichten sie einen 1. und 4. Platz und beim Bezirksjugendleistungsmarsch den 3. Platz und waren damit die beste Mannschaft des Landkreises Coburg. Das Feuerwehrjugendteam Großwalbur besteht aus Pascal Büschel, Erik Büschel, Simon Höfer, Simon Riedelbauch und Leon Scheler. Die Betreuer sagten: "Wir sind stolz auf die Jungs."

Zu denjenigen, die sich in außergewöhnlicher Art und Weise für die Gemeinschaft engagieren, Verantwortung übernehmen und private Energie und Zeit einbringen, gehört Irmgard Baudler. Sie war 36 Jahre im Marienverein Ottowind tätig, davon 18 Jahre als stellvertretende Vorsitzende und 18 Jahre als Vorsitzende. Bei der Hauptversammlung hatte sie den Vorsitz in jüngere Hände gelegt.

Als Schülerlotsin hat sich Erika Herzer in Neida seit über neun Jahren verdient gemacht. Inzwischen hat sie dieses Amt als Schulwegbegleiterin aus Altersgründen abgegeben.

Ausgezeichnet wurden auch Adalbert Unbehaun, Stephan Schlechtweg, Dittmar Resch und Gerhard Pflaum an. Adalbert Unbehaun führte den Obst- und Gartenbauverein Meeder 21 Jahre lang als Vorsitzender. "Mit einer guten Mannschaft gestaltete er Meeder liebenswerter", sagte Höfer. Auch Unbehaun gab sein Amt im vergangenen Jahr ab. Stephan Schlechtweg war 35 Jahre im Obst- und Gartenbauverein Wiesenfeld als Vorsitzender tätig. Er fand immer wieder Mitbewohner mit einem "grünen Daumen", die im Team an der Verschönerung des Ortes beteiligt waren.

Für den Feuerwehrnachwuchs in Neida ist nach wie vor Dittmar Resch zuständig. Mit Herzblut hat er die Jugend 20 Jahre lang ausgebildet und sich auch als Jugendsprecher verdient gemacht. Als Sportler und Vereinsvorsitzender ist in Ahlstadt Gerhard Pflaum bekannt. Er ist Gründungsmitglied des SV 1981 Ahlstadt und seit dieser Zeit im Vorstand tätig. Zum einen war er Kassier und dann Vorsitzender. Aus persönlichen Gründen konnte er seine Ehrung nicht in Empfang nehmen.

Erfolgreicher Sportler ist Jan Sibbersen (ehemals Wiesenfeld). Er war auf internationaler Bühne beim Triathlon und beim Schwimmsport sehr bekannt. Er gehörte zu den besten Schwimmern auf der Langdistanz. Beim Ironman in Hawaii erzielte er bei sechs Teilnahmen fünfmal die schnellste Schwimmzeit des Tages. In der Liste der Top Ten der schnellsten Männer in den Teildisziplinen belegte der 2003 Platz drei und 2018 Platz eins. Er beendete seine fast 13-jährige Profikarriere 2018. Zum Abschluss schaffte er es, den bestehenden Schwimmrekord auf Hawaii zu knacken. Sibbersen hält mit 46:29 Minuten den Rekord für die schnellste jemals geschwommene Zeit beim Ironman auf Hawaii. Stellvertretend für Jan Sibbersen nahm sein Vater die Ehrung entgegen.

Vom Reit- und Fahrverein Meeder wurde Annabell Kurth geehrt. Als Nachwuchsreiterin erzielte sie herausragende Leistungen. 2018 wurde sie Kreismeisterin, fränkische Meisterin und bayerische Vizemeisterin der Junioren. Platz 21 bei den deutschen Jugendmeisterschaften zählte weiter zu den großen Erfolgen sowie die Teilnahme am internationalen Vielseitigkeitsturnier in Polen und die Berufung in den Franken- und Bayernkader. In der Vielseitigkeit nahm sie 2019 an der deutschen Jugendmeisterschaft teil. Sie errang Platz drei bei den bayerischen Meisterschaften und ebenfalls den 3. Platz mit der bayerischen Mannschaft beim Bundeswettkampf, bei dem sie das jüngste Teammitglied war. Erneut nahm sie an internationalen Vielseitigkeitsturnieren teil. Erneut wurde sie in den Franken- und Bayernkader berufen. Annabell Kurth ließ sich durch ihre Mutter vertreten. Der Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Meeder, Martin Grambs, gratulierte zu den großen Erfolgen.

Ausnahmesportler im Tischtennis-Nachwuchs sind die Geschwister Svenja und Sophie Schirm. Sie wohnen in Meeder und spielen in Bad Rodach. Durch viel Training und Fleiß sind die beiden Jugendlichen sehr erfolgreich. Sie nahmen im August an der Andro Kids Open in Düsseldorf teil; das ist das größte Nachwuchsturnier Europas im Tischtennis mit mehr als 1300 Teilnehmern aus 28 Nationen Europas.

Sophie Schirm belegte mit ihrer Doppelpartnerin aus Schwabach einen hervorragenden 2. Platz. Und Svenja Schirm errang mit ihrer Doppelpartnerin aus Unterlauter im spannenden Finale Platz eins in der Altersgruppe 2007/2008. Mit vielen neuen Eindrücken kamen sie kürzlich von einem Turnier in Sofia (Bulgarien) zurück.

Am Ende der Veranstaltung stand die Ehrung des Schützenvereins Meeder an. Der Mannschafts- und Einzelsport wird im Verein großgeschrieben. Klaus Geißler erreichte Platz eins bei den bayerischen Meisterschaften in der Disziplin 25 Meter Sportrevolver Kaliber 44 Magnum, ebenso bei der Gaumeisterschaft Coburg/Kronach/Lichtenfels, bei der Bezirksmeisterschaft (Bezirk Oberfranken) und bei der bayerischen Meisterschaft. Er schaffte quasi ein Triple. Auch die Mannschaft war sehr erfolgreich. Sie stieg von der Gauliga in die Bezirksliga Oberfranken auf. Hervorzuheben ist dabei, dass die 1. Luftpistolen-Mannschaft mit Klaus Geißler, Jürgen Nagel, Karl-Heinz Blümig und Harald Goch aus eigenen Mitgliedern besteht. Durch ihren Aufstieg werde Meeder weithin bekannter werden, hieß es beim Ehrungsabend. Alle Geehrten erhielten kräftigen Applaus. Bürgermeister Höfer überreichte ihnen jeweils eine Urkunde und ein Präsent.

Die Veranstaltung umrahmte das Jugendorchester "Klein aber Fein" unter Leitung von Luisa Bauer. Karin Günther