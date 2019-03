Tolle Ferien bei "Radich helau"

Hoch her ging es am Rosenmontag bei der Ferienbetreuung der Jugendpflege und Mittagsbetreuung "Wirbelwind" der Stadt Bad Rodach. Dass es in der Kurstadt keinen Faschingsumzug wie in vielen anderen Städten gibt, störte die 40 Kids nicht.Mit Helau-Rufen und Gesängen, bunten Luftschlangen und Konfetti wurde der Marktplatz kurzerhand zur Freude und großen Belustigung der Passanten in eine närrische Arena umfunktioniert. Foto: Sonja Putz