Tolle Bezirkseinzelmeisterschaften der Schüler bis elf Jahre

Bei den westoberfränkischen Bezirkseinzelmeisterschaften im Tischtennis gingen in der jüngsten Nachwuchsklasse U 11 (unter elf Jahre) neun Jungen und sieben Mädchen in der Schulturnhalle Haarbrücken an den Start. Als Ausrichter fungierte der TSSV Fürth am Berg.

Mit Emma Schirmer vom TTC Wohlbach und Lukas Herbst vom Post-SV Bamberg gab es zwei Talente, die sowohl im Einzel als auch im Doppel mit ihren Partnern auf dem Podest ganz oben standen.

Bei den sieben Mädchen spielte jede gegen jede. Ihre dominierende Rolle unterstrich Emma Schirmer dabei, dass sie in ihren sechs Begegnungen nur einen einzigen, unbedeutenden Satz abgab. Wesentlich umkämpfter war da schon der zweite Platz. Minu Scheler (TSV Unterlauter) und Johanna Friedel (FC Adler Weidhausen) hatten jeweils vier Begegnungen gewonnen, so dass das Satzverhältnis herangezogen werden musste. Hier hatte Scheler mit 13:9 gegenüber 14:11 knapp die Nase vorne. Allerdings hatte Scheler auch den direkten Vergleich gegen Friedel mit 3:1 gewonnen.

Im Doppel gelang Emma Schirmer zwar zusammen mit Sophie Kunzelmann (Unterlauter) der Sieg, jedoch gingen beide erst im Entscheidungssatz des Endspiels durchs Ziel. Hier behielten sie gerade noch mit 11:9 gegen das Unterlauterer-Duo Karla Dressel/Minu Scheler die Oberhand.

Bei den Jungen zeichnete sich schon nach den Gruppenspielen ab, dass der Titelgewinn an den Post-SV Bamberg mit seinen Nachwuchsspielern Lukas Herbst und Stefan Neubauer das Rennen machen würde. Beide waren ohne Satzverlust geblieben. Nach weiteren 3:0-Satzerfolgen im Hauptfeld trafen schließlich beide im Finale aufeinander. Hierbei konnte Lukas Herbst nach dem 1:2-Satzrückstand den Schalter noch umlegen (12:10, 11:13, 8:11, 11:7, 11:7).

In der Partie um den dritten Platz behauptete sich Maximilian Gregor (Weidhausen) mit 11:7, 12:10 und 11:9 gegen Johann Kunick (Unterlauter).

Keine Überraschung war, dass die Bamberger Formation Herbst/Neubauer im Doppel die erste Geige spielte. Die beiden Domstädter besiegten das Unterlauterer Paar Kunick/Ruppin im Finale mit 3:0.