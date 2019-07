Tolle Angebote für die Sommerferien

Seit 15 Jahren gibt es in Marktschorgast ein Ferienprogramm für Kinder. "Auch diesmal haben wird ein tolles Angebot zusammengestellt", sagt Bürgermeister Hans Tischhöfer, der allen kreativen und fleißigen Helfern dankt.

Los geht es vom 29. bis 31. Juli mit einer interkommunale Veranstaltung unter dem Motto "Ball Schule" in Himmelkron,. Am 31. Juli können zudem insektenfreundliche Lebensräume gebastelt werden.

Am 1. August heißt es "Wir gestalten einen bunten Ordner", am 2. August "Fit 'n' Fun am Steinhügel - Rund um den Ball".

Hier die weiteren Termine: 5. August "Styling- und Schminkkurs"; 6 August "Rund um den Teich" und Bowling; 8. August "Spiel und Spaß am Goldbergsee"; 10. August "Kids verwöhnen ihre Eltern und Großeltern"; 12.August Nachtwanderung mit Lagerfeuer; 16. August Kanufahrt auf der Wiesent mit Besuch der Sommerrodelbahn; 17. August Fahrt zum Porzellanikon; 19.August Fahrradtour nach Kulmbach mit Eisdielenbesuch; 21. August "Nagelbilder"; 22. August Beach-Indica in Gefrees; 24. August Aktivitäten bei der Feuerwehr; 31. August "Insektenfreundliches Vereinshüttenprojekt"; 2. September Besuch des Lama- und Alpakahofes in Lochau bei Thurnau; 3. September Geocaching (neu); 4. September "Der Kreislauf unseres Wassers - vom Trinkwasser bis zum Abwasser"; 5. September Wanderung auf dem Lehr- und Naturpfad Schiefe Ebene; 6. September Besichtigung der Bischofsgrüner Sprungschanze.

Das Ferienprogramm liegt ab sofort im Rathaus, Marktplatz 17, auf. Anmeldungen nimmt bis zwei Tage vor Veranstaltungsbeginn Alien Berisha per Fax (09227/9430-50) oder per E-Mail (alien.berisha@marktschorgast.de) entgegen.