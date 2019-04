Tolldreiste Brüder auf der Bühne

Die Theatergruppe lädt in die Aula der Michael-Arneth-Schule ein. Dort spielt die Truppe unter Leitung von Sabine Nickel den Drei-Akter "Tolldreiste Brüder!". Die Aufführungen beginnen am 2., 3. und 4. Mai um 19 Uhr und am 5. Mai um 18 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Beginn. Die Generalprobe findet am Mittwoch, 1. Mai, um 19 Uhr statt. Während es die Eintrittskarten für die Generalprobe ausschließlich an der Abendkasse gibt, gibt es die Karten für die Vorstellungen auch im Rathaus. Es spielen (unten v. l.) Silke Hatzold, Rudolf Knittel, Jörg Freundorfer und Sabine Nickel sowie (oben v. l.) Uwe Petrich, Max Thoma, Johanna Söllner, Katja Ammon und Andrea Gerdes. Foto: privat