Tokioter Waldorfschule kommt nach Haßfurt

Die zwölfte Klasse der Waldorfschule aus Tokio zeigt am Dienstag, 19. November, eine Euryrthmie-Aufführung in Haßfurt - in deutscher Sprache. Das Märchen "Die neun Brüder" und zwei Stücke von Scriabin sowie Prokofieff werden vorgestellt. Die Uraufführung fand in Tokio statt, und nun sind die Schüler in Deutschland unterwegs, wo die Performance in Berlin, München, Nürnberg und in Haßfurt gezeigt wird, wie die Haßfurter Waldorfschule mitteilte. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Aula der Freien Waldorfschule in den Mainauen. red