Toilettenhäuschen gesprengt

Am späten Freitagabend, gegen 23 Uhr, wurde durch zumindest einen unbekannten Täter in der Gerbergasse in Euerdorf ein dort aufgestelltes Toilettenhäuschen komplett zerstört. Anwohner wurden durch einen lauten Knall und einen grellen Lichtblitz geweckt und somit auf den Vorfall aufmerksam. Teile des Toilettenhäuschens konnten in einem Umkreis von 10 bis 15 Metern aufgefunden werden. Aufgrund der Heftigkeit der Explosion ist davon auszugehen, dass zur Ausübung der Tat eine Art Sprengmittel verwendet wurde. Durch die herumfliegenden Teile wurden an den Nachbarhäusern insgesamt drei Glasscheiben beschädigt. Auch zwei in unmittelbarer Nähe parkende Fahrzeuge wurden von den Teilen getroffen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 2500 Euro. Die Polizeiinspektion Hammelburg bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel.: 09732/ 9060 zu melden. pol