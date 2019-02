Toilette wird erneut verwüstet

Erneut wurde die öffentliche Toilettenanlage am Bahnhof von unbekannten Vandalen heimgesucht. Der oder die Täter randalierten in der Herrentoilette und traten eine Kabinentür ein, teilte die Kronacher Polizei am Dienstag mit. Neben der Tür wurden noch diverse andere Sanitäreinrichtungen mutwillig beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. pol