Toilette mit Graffiti verschmiert

Am Dienstagabend, gegen 18.45 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass in der Öffentlichen Toilette am Parkplatz Bleichrasen frische Graffiti zu finden seien. Beim Eintreffen der Streife fehlte jedoch von den Tätern jede Spur. Die Wände wurden mit undefinierbaren Schriftzügen in grüner Farbe besprüht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise an die Polizei unter Tel. 09732 /9060. pol