Toilette "geflutet"

Einen Sachschaden von mindestens 1000 Euro verursachte ein Unbekannter am Dienstagvormittag in einem Buchgeschäft in der Spitalgasse, nachdem dieser die dortige Toilette unter Wasser setzte. Durch das Verstopfen des Abflusses und das Aufdrehen des Wasserhahns am Waschbecken der Kundentoilette lief das Wasser aus dem Becken und flutete zunächst die Toilette.

Das Wasser suchte sich letztendlich den Weg durch die Decken des Geschäftes und tropfte ein Stockwerk darunter auf die Bücherregale. Einige Bücher wurden durch das Wasser beschädigt und können nun nicht mehr verkauft werden. Die Coburger Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt. pol