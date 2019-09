Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag die öffentliche Toilette am Oberen Tor in Ebermannstadt beschädigt. Im Inneren wurde der Spiegel zerschlagen und die Toilettenschüssel mutwillig verstopft. Insgesamt entstand der Stadt Ebermannstadt ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro. Hinweise auf die Verursacher erbittet die Polizei Ebermannstadt, Telefon 09194/73880. pol