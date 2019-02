Toilette am Friedhof aufgebrochen

Hatte der Vandale ein dringendes Bedürfnis?, das sei dahingestellt. Fakt ist jedoch, dass ein Unbekannter in Oerlenbach die Tür zur Damentoilette am Friedhof gewaltsam aufgebrochen hat. Die Polizei grenzt in ihrem Bericht den Tatzeitraum auf vergangenen Samstag bis zum Mittwoch ein. Bei der Tat wurde das Türschloss herausgebrochen. Der Vorraum der Toiletten sowie die Damentoilette wurden zudem auch stark verunreinigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Kissingen, Tel.: 0971/ 714 90, entgegen. pol