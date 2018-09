Töpfern, Singen, Gymnastik und mehr

Ab Montag, 10. September, startet die Seniorenbegegnungsstätte des Diakonischen Werkes Bamberg-Forchheim in den Herbst. Dann können sich Frauen und Männer im Ruhestandsalter wieder treffen, Gymnastik machen, Englisch lernen, töpfern, kegeln, in der Singgruppe mitsingen oder in der Seniorenband musizieren. Die Gruppen und Kurse finden in den Räumen des Diakonischen Werkes am Heinrichsdamm 46 und im Haus Schwanhäuser, Friedrich-Ebert-Straße 5, statt. Außerdem werden im Herbst ein Ausflug nach Münnerstadt, verschiedene Besichtigungen und ein Mitsing-Konzert angeboten. Nähere Infos zu den Veranstaltungen der Seniorenbegegnungsstätte des Diakonischen Werkes Bamberg-Forchheim erteilt Sigrid Kaußler-Spaeter, Leiterin der Einrichtung, Telefon 0951/8680140 oder per E-Mail an s.kaussler-spaeter@dwbf.de. red