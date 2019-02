Töpfern für Vögel und Insekten

Eine fantasievolle Vogeltränke aus Ton erfreut Gartenbesitzer und Tiere gleichermaßen. In einem Töpferkurs der Volkshochschule kann man ein derartiges Gefäß unter fachkundiger Anleitung realisieren. Der Kurs findet an zwei Abenden statt, und zwar am Donnerstag, 14. Februar, und dann noch einmal am Dienstag, 19. März, jeweils um 19 Uhr in der Grund- und Mittelschule. Anmeldungen sind telefonisch unter 09569/1886886 oder online auf www.vhs-coburg.de erbeten. red