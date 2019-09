Töpfern für Kinder

Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet den Kurs "Töpfern - genial und einfach für Kinder von acht bis 13 Jahren" an. Die entstandenen Kunstwerke müssen drei Wochen trocknen und dann gebrannt werden. Der Kurs findet am Samstag, 28. September, von 10 bis 17 Uhr im Jugend- und Kulturtreff "Struwwelpeter" in Kronach statt. Beim möglichen Folgekurs "Bemalen von Töpferkeramik" am Samstag, 16. November, 10 bis 13 Uhr, wird das Getöpferte dann gemeinsam bemalt. Die Anmeldungen erfolgen über die Volkshochschule (VHS) Kronach, Telefon 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red