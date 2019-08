Der Verein "Mehr Platz für Kinder" bietet im September einen Töpferkurs für Erwachsene an. Anfänger und Fortgeschrittene können Gartenkeramik in Aufbautechnik töpfern. Passend zur Jahreszeit können auch Lichter- oder Futterhäuschen getöpfert werden. Der Kurs findet statt am Montag, 23. September, und 14. Oktober, jeweils von 19 bis 22 Uhr im Vereinsheim "Villa Kunterbunt". Anmeldungen zum Kurs sind erforderlich bei Inge Stimper unter der Telefonnummer 09163/ 7844. red