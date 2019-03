Der Verein "Mehr Platz für Kinder" bietet im März einen Töpferkurs für Erwachsene an. In den Töpferkursen können Anfänger und Fortgeschrittene Gartenkeramik in Aufbautechnik ganz einfach selbst töpfern. Dies können zum Beispiel große Gartenstelen im Hundertwasserstil sein, die aus verschiedenen Elementen bestehen oder auch als Lichtersäulen oder Brunnen gefertigt werden. Lustige Tierfiguren aller Art verschönern vielleicht schon bald den Garten der Kursteilnehmer. Ganz neu sind Keramikringe für Stauden, die ein echter Blickfang im Garten sind. Immer beliebt sind auch Kugeln in den verschiedenen Varianten, die ganz leicht entstehen. Anregungen können sich Interessierte auf der Facebookseite "Töpferzauber" holen. Kurstermine sind jeweils Montag, 18. und 25. März sowie 8. April, jeweils von 19 bis 22 Uhr im Vereinsheim "Villa Kunterbunt", Am Kieferndorfer Weg 74 in Höchstadt. Eine Anmeldung bei Inge Stimper per E-Mail an ingestimper@t-online.de oder telefonisch unter der Nummer 09163/7844 ist erforderlich. red