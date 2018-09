Töpferkurs für Erwachsene

In den Töpferkursen des Verein "Mehr Platz für Kinder" können Anfänger und Fortgeschrittene Gartenkeramik in Aufbautechnik ganz einfach selbst töpfern. Das können zum Beispiel große Gartenstelen im Hundertwasser-Stil oder lustige Tierfiguren sein. Neu sind auch Dekorationen für Baustahlmatten, die als Rankgitter dienen können. In diesem Kurs kann auch

schon Herbst- oder Weihnachstdekoration entstehen. Der Kurs startet am Montag, 17. September, um 19 Uhr. Veranstaltungsort ist das Vereinsheim "Mehr Platz für Kinder", Am Kieferndorfer Weg 73 in Höchstadt. Anmeldungen sind möglich bei Inge Stimper per E-Mail an ingestimper@t-online.de oder unter der Telefonnummer 09163/7844. red