Tönerne Nadelstiche

Selbst ist der Mann, sagten sich die Musiker der heimischen Gruppe "Mellosheen". Sie igelten sich im Tonstudio von Bandmitglied Volker Hofmann in Unterneuses ein, wo sie ihr aktuelles Album "Pinpricks" einspielten, dessen Cover eine alte Nähmaschine ziert. Am Samstag, 30. März, stellt die Gruppe ab 20 Uhr in der Kleinkunstkneipe "Rösla" ihre anspruchsvollen Popsongs vor, die nicht von der Casting-Show-Stange kommen, sondern maßgeschneidert für den Hörer anspruchsvoller Musik sind. Abgesehen von Schlagzeuger Jens Kußmann sind alle Akteure der Band hiesigen Musikfans wohlbekannt: Guido Apel wirkte bei Udo Langers Musicalproduktionen mit, Bassist Volker Hofmann spielte bei der legendären Formation "Marples", und der Burgkunstadter Keyboarder Dominik Tremel spielte einst in der Folkband "Tara". stö