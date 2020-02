Tödlicher Unfall bei Willersdorf

Die Pkw-Karosserie ist völlig demoliert, das querstehende Auto und die Sattelzug-Front sind komplett zerstört. Der Lkw krachte auf Höhe der Willersdorfer Sportanlage frontal in die Fahrerseite des Autos. Bei dem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag erlitt ein 80-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße bei Willersdorf tödliche Verletzungen.

Gegen 10.30 Uhr fuhr der 80-Jährige mit seinem Pkw aus Willersdorf kommend auf die Straße, teilt die Polizei mit. Dort stieß er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Lastwagen zusammen, der aus Richtung Hallerndorf heranfuhr.

Fahrer im Wagen eingeklemmt

Der Sattelzug erfasste den Wagen des Mannes mit der Fahrzeugfront auf der Fahrerseite. Durch den Zusammenstoß wurde der 80-Jährige in seinem Auto eingeklemmt. Ein alarmierter Notarzt konnte dem 80 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Forchheim trotz aller Bemühungen nicht mehr helfen. Der Autofahrer erlag noch an der Unfallstelle in dem Hallerndorfer Gemeindeteil seinen schweren Verletzungen. Der 36-jährige Lastwagenfahrer erlitt leichte Verletzungen und kam in ein umliegendes Krankenhaus.

Straße komplett gesperrt

Während die Polizei den Verkehrsunfall aufnahm, war die Staatsstraße durch die Hallerndorfer Feuerwehr komplett gesperrt worden. Die Polizeibeamten und Einsatzkräfte kümmerten sich vor Ort um trauernde Angehörigen des 80-Jährigen. Auch der Hallerndorfer Bürgermeister Torsten Gunselmann machte sich einen Eindruck von der Unfallstelle.

Die Staatsanwaltschaft Bamberg ordnete an, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, der die Beamten der Polizeiinspektion Forchheim bei der Klärung der Ursache unterstützt. Nach Polizeiangaben beläuft sich der Schaden auf etwa 60 000 Euro. Die Straßenmeisterei kümmerte sich darum, ausgelaufene Betriebsstoffe abzubinden.